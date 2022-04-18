Розничные продажи в Китае в марте упали впервые за 1,5 года, безработица выросла до максимума почти за два года

Объем розничных продаж в Китае в марте сократился впервые с июля 2020 года на фоне новый вспышки COVID-19 в стране.

Розничные продажи упали на 3,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. В феврале показатель вырос на 6,7%. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения розничных продаж в прошлом месяце на 2%.

Продажи косметики в марте рухнули на 6,3%, одежды - на 12,7%, ювелирных украшений - на 17,9%, средств индивидуального ухода - на 0,8%, домашних принадлежностей - на 4,3%, мебели - на 8,8%, автомобилей - на 7,5%.

Реализация телекоммуникационного оборудования увеличилась на 3,1%, нефтепродуктов - на 10,5%, офисных принадлежностей - на 9,8%.

За первый квартал 2022 года объем розничных продаж увеличился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем промпроизводства в КНР в марте вырос на 5% в годовом выражении после скачка на 7,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали такое же повышение.

Производство в химической отрасли выросло на 3%, коммуникационного оборудования - на 12,5%, электрогенерации - на 3,9%, выпуск в текстильной промышленности подрос на 0,7%. Тем временем производство автомобилей снизилось на 1%, оборудования общего назначения - на 0,7%.

С января по март промпроизводство в КНР выросло на 6,5%.

Безработица в Китае в прошлом месяце подскочила до максимума с мая 2020 года - до 5,8% по сравнению с 5,5% месяцем ранее. Целевой показатель правительства для безработицы составляет 5,5%.

Уровень безработицы среди молодого населения (16-24 года) подскочил до 16% с 15,3% в феврале. В 31 крупном городе Китая показатель в прошлом месяце также вырос - до 6% с 5,4%.

Всего в первом квартале текущего года в стране было создано 2,85 млн новых рабочих мест.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-марте увеличились на 9,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года - до 10,49 трлн юаней ($1,6 трлн). Эксперты ожидали повышения на 8,5%.

Государственные инвестиции выросли на 11,7%, частные - на 8,4%.