Цены на нефть растут на опасениях снижения поставок из Ливии

Цены на нефть растут в понедельник на фоне ситуации в Ливии, где два экспортных порта прекратили работу из-за акций протеста против действующего премьер-министра Абдулы Хамида Дбейба.
Ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. в воскресенье объявила о приостановке добычи на месторождении El Feel на западе страны, обеспечивающего производство нефти в объеме порядка 65 тыс. баррелей в сутки. В результате прекратились поставки на экспортный терминал Mellitah.
Кроме того, по данным агентства Bloomberg, из-за акций протеста была остановлена работа экспортного терминала Зуветина на Западе Ливии.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в понедельник составляет $112,4 за баррель, что на $0,7 (0,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,92 (2,7%), до $111,7 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,59 за баррель, что на $0,64 (0,6%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $2,7 (2,6%), до $106,95 за баррель.
В пятницу торги нефтью не проводились из-за выходных в Великобритании и США.
"Цены растут, поскольку опасения дефицита поставок перевешивают ожидания ослабления спроса в Китае", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.
Конца российско-украинскому конфликту пока не видно, и многие трейдеры отказываются продлять контракты на закупку энергоресурсов в РФ, таким образом, самостоятельно вводя санкции против себя, говорит эксперт.
Тем временем, вице-премьер РФ Александр Новак считает, что российские нефть и газ не удастся заместить на мировом рынке на горизонте пяти-десяти лет. Даже заявления о прекращении поставок энергоресурсов из России приводят к всплескам цен на мировых рынках, физические же ограничения чреваты новыми историческими рекордами, заявил Новак в статье, опубликованной в журнале "Энергетическая политика".
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