Манат подорожал к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 18 апреля ЦБА установил на уровне 1,8347 манат/1EUR (14 апреля - 1,8553 манат/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 апреля установил на уровне 0,0204 манат/1RUB (14 апреля - 0,0207 манат/1RUB). Б.Рустамбеков

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