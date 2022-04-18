Азерэнержи закупит провода и кабели на 3,4 млн манатов

ОАО «Азерэнержи» направит на закупку проводов и кабелей более 3,4 млн манатов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «GATDİGİTAL» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 3 млн 470,853 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».