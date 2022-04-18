Азербайджан в январе-феврале сократил импорт минеральных удобрений на 84%

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-феврале 2022 года составил 8 тыс. 814 тонн, что на 84,4% меньше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Общая стоимость импортированных в страну минеральных удобрений составила $4 млн 627,9 тыс. (спад на 63,3%).
Кроме этого, в январе-феврале в Азербайджан также импортировано 3 тыс. 165 тонн цемента и цементного клинкера (спад на 17,9%) на сумму $433,7 тыс. (спад на 39,8%).
Импорт полиэтилена в Азербайджан составил 7 тыс. 22,8 тонн (рост на 50,6%) на сумму $10 млн 103,3 тыс. (рост в 2 раза).
По данным статистики, в январе-феврале в страну ввезено 37,05 тыс. тонн продукции сталепроката (рост на 32,6%) на $20 млн 41,675 тыс., брусков из черных металлов - 17,554 тыс. (спад на 16,8%) на $14 млн 356,2 тыс., угольников из черных металлов - 5 тыс. 413,3 тонн (рост в 1,6 раза) на $5 млн 721,1 тыс., труб из черных металлов - 15,06 тыс. тонн (спад на 4,2%) на $23 млн 362,1 тыс.
Б.Рустамбеков
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