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Бизнес и законодательство 18.04.2022 10:10

AzerGold направит около 73 млн манатов на добычу и измельчение пород с месторождений Агйохуш, Мерех и Човдар

ЗАО «AzerGold» направит около 73 млн манатов на вскрытие, добычу и транспортировку на Човдарском участке по переработке руды пород с месторождения Човдар в рамках сульфидной фазы разработки, а также на измельчения оксидных пород с месторождений Агйохуш, Мерех и Човдар.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, AzerGold подписал соответствующий контракт с ООО "Star Mining".

Стоимость договора составляет 72 млн 980,805 тыс. манатов ($45,92 млн по текущему курсу).

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: AZERGOLD, ПОРОДЫ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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