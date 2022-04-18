Спикер парламента Азербайджана совершит визит Грузию

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова 19-20 апреля совершит официальный визит в Грузию. «Программой официального визита предусмотрены встречи Гафаровой с президентом, премьер-министром и спикером парламента Грузии», - отмечает пресс-служба законодательного собрания Азербайджана. Р.Ахмедов

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