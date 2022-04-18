Спикер парламента Азербайджана совершит визит Грузию

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова 19-20 апреля совершит официальный визит в Грузию.
«Программой официального визита предусмотрены встречи Гафаровой с президентом, премьер-министром и спикером парламента Грузии», - отмечает пресс-служба законодательного собрания Азербайджана.
Р.Ахмедов
В Азербайджан в январе-марте импортированы легковушки стоимостью $149 млн
АИКГФ привлек «YES ARCHITECTS» к работам по проектированию
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 504,5 млн - университет Хопкинса
Вице-президент ИКОМОС посетила освобожденный Агдам
В Азербайджане за сутки зарегистрирован один летальный исход из-за COVID-19
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Армянская АЭС остановлена на плановый ремонт до 28 июня
Розничные продажи в Китае в марте упали впервые за 1,5 года, безработица выросла до максимума почти за два года
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Партнерство между «Nar» и «Breyn Rinq» продолжается
Образовательно-практическая программа от Yelo Bank для будущих IT-специалистов
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ