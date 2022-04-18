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Транспорт и связь 18.04.2022 10:33

Грузоперевозки в Азербайджане в I кв. увеличились на 6%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-марте 2022 года составил 49 млн 337,6 тыс. тонн, что на 5,7% больше показателя первого квартала 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 76,9%, на долю госсектора - 23,1%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-март 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 6,8%.

По железной дороге перевезено 3 млн 814,4 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 1,2% больше показателя января-марта 2021 года.

Морским транспортом перевезено 1 млн 425,4 тыс. тонн различных грузов (спад на 3,9%), автомобильным транспортом - 27 млн 548,3 тыс. тонн (рост на 8,9%), воздушным - 152,9 тыс. тонн (рост на 41,2%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 8 млн 642,5 тыс. тонн нефти (спад на 3,4%).

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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