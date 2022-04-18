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Регион 18.04.2022 10:53

Взрыв прогремел в стамбульском районе Бейоглу

Взрыв прогремел в понедельник утром в стамбульском районе Бейоглу, сообщают турецкие СМИ.

На месте происшествия наблюдается сильное задымление, спасатели проводят эвакуацию жителей из домов, расположенных поблизости от места взрыва.

Причина происшествия пока неизвестна, по первоначальным данным взрыв прогремел в подземных кабельных распределительных сетях.

Об ущербе и пострадавших также пока не сообщается.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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