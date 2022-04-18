Взрыв прогремел в стамбульском районе Бейоглу

Взрыв прогремел в понедельник утром в стамбульском районе Бейоглу, сообщают турецкие СМИ.
На месте происшествия наблюдается сильное задымление, спасатели проводят эвакуацию жителей из домов, расположенных поблизости от места взрыва.
Причина происшествия пока неизвестна, по первоначальным данным взрыв прогремел в подземных кабельных распределительных сетях.
Об ущербе и пострадавших также пока не сообщается.
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