В Азербайджан в январе-марте импортированы легковушки стоимостью $149 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-марте 2022 года составил 17 102 единицы общей стоимостью $189 млн 354,8 тыс. (рост на 19,8%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По сравнению с январем-мартом 2021 года число импортируемых автомобилей увеличилось на 10%.
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 15 934 (рост на 12%) стоимостью $148 млн 734,32 тыс. (рост на 12%). В том числе, завезено 70 электрокаров на $1 млн 976,8 тыс. и 3 140 единиц гибридных автомобилей на сумму $26 млн 950,07 тыс.
Кроме этого, в Азербайджан импортировано 1 012 единицы (спад на 19%) на $22 млн 462,44 тыс. (рост на 32,7%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 66 единиц моторных транспортных средств спецназначения (рост в 2,1 раза) на $7 млн 679,86 тыс.
Также в республику ввезено 90 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 2,3 раза) на $10 млн 478,18 тыс.
Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2021 году составил 91,194 тыс. единицы общей стоимостью $935 млн 225,33 тыс.
Б.Рустамбеков
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