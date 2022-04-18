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Регион 18.04.2022 15:07

В Грузии будут реконструированы военные базы, начато строительство новой

В Грузии стартует реализация программы по реконструкции всех военных баз и строительства новых полицейских зданий в регионах, - заявил в понедельник на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Общая стоимость этой программы составляет около 350 миллионов лари (немногим более $100 млн.). Мы хотим, чтобы эта программа полностью была завершена в течение ближайших трех лет", - сказал Гарибашвили.

Он сообщил и о том, что планируется строительство новой военной базы сил специальных операций, которая будет отвечать всем современным стандартам.

"В нашем регионе это будет самой образцовой базой. Работы уже начаты на территории бывшей Мухрованской базы Минобороны, и они должны завершиться в ближайшие два-три года", - сказал Гарибашвили.

Премьер сообщил, что правительство начало работу над проектом строительства для полицейских 1000-квартирного жилого комплекса в Тбилиси, а также строительства кадетского лицея в грузинской столице.

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