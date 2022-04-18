Европа сможет сократить энергозависимость от РФ значительно быстрее, чем ожидалось

Европа может сократить зависимость от российской энергетики в более короткие сроки, чем предполагалось ранее, заявил в понедельник председатель Совета министров Италии Марио Драги.
"Расширение (источников энергоресурсов - ИФ) возможно и может быть осуществлено сравнительно быстро, в более короткие сроки, нежели мы предполагали месяц назад", - приводит агентство Bloomberg слова Драги.
"У нас есть запасы газа, и мы получим новый газ от других поставщиков", - сказал глава итальянского правительства, отметив, что последствия любых "мер сдерживания" будут мягкими.
По словам Драги, речь идет о "сокращении температур обогрева на один-два градуса". Аналогичные меры применят и к кондиционерам.
Он также сообщил, что предложение Италии установить верхний предел цен на природный газ, используемый для производства энергии, получает одобрение среди других европейских стран.
По данным Bloomberg, Италия получает из России примерно 40% потребляемого газа. С начала российской спецоперации на Украине Драги изыскивает альтернативные источники энергоресурсов.
Ранее в апреле Драги заявил, что итальянские власти будут готовы поддержать идею эмбарго на поставки газа из РФ, если за эту инициативу будут выступать все остальные члены ЕС.
"Будем действовать в составе ЕС. Если там нам предложат эмбарго на газ, мы будет готовы присоединиться", - цитировало его слова итальянское телевидение.
При этом Драги допустил, что на такие меры в Евросоюзе могут никогда не решиться. "Сейчас эмбарго на газ не стоит на повестке дня. И я не знаю, будет ли этот вопрос когда-нибудь рассматриваться", - сказал премьер.
С другой стороны, Драги предположил, что по мере продолжения российской военной операции на Украине все больше европейских стран могут задаться вопросом, какие еще дополнительные меры можно предпринять, чтобы попытаться повлиять на Москву.
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