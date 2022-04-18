Бакинская высшая школа нефти и Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком подписали Меморандум о сотрудничестве

Состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти (БВШН) и Государственной службой по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Выступая на церемонии, ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что он рад видеть гостей в университете. Говоря о важности документа, ректор отметил что сотрудничество между БВШН и Госслужбой будет взаимовыгодным. «Бакинская высшая школа нефти является наглядным примером успешной реализации политики Президента Ильхама Алиева по трансформации нефтяного капитала в человеческий капитал. Здесь готовят высококвалифицированные кадры для различных секторов экономики, включая промышленность. Подписанный документ позволит студентом и выпускникам БВШН приобрести опыт и работать в многопрофильных направлениях Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком. Этот Меморандум также важен с точки зрения оказания помощи в организации трансформации различных исследований, проводимых в БВШН, в бизнес. Проведение специалистами Госслужбы занятий по Программе управления бизнесом также является одним из направлений, способствующих сотрудничеству», - сказал Эльмар Гасымов.

Выступив на мероприятии, глава Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Мамед Аббасбейли сказал, что он ознакомился с кампусом БВШН. Мамед Аббасбейли дал высокую оценку созданным здесь условиям. Он подчеркнул важность совместной деятельности для достижения долгосрочных целей. «Развитие человеческого капитала является самым важным фактором, и БВШН вносит свой вклад в наше общество и нашу страну. Во время ознакомительного тура по университету мы чувствовали гордость за созданные здесь условия и материально-техническую базу. Созданная здесь академическая среда будет способствовать развитию нашей страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Профессиональные кадры, прошедшие обучение в БВШН, могут сыграть важную роль в этом развитии, работая как в наших, так и на других структурах. Молодые, профессиональные кадры – это будущее нашей страны. Мы благодарны руководству и профессорско-преподавательскому составу Бакинской высшей школы нефти за их заслуги в формировании кадров такого высокого уровня. Бакинская высшая школа нефти является образцовым учебным заведением и с точки зрения государственных закупок», - сказал Мамед Аббасбейли.

Затем ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов и глава Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Мамед Аббасбейли подписали Меморандум о сотрудничестве.

Отметим, что Меморандум предусматривает организацию стажировок и программ летней практики для студентов вуза, взаимное сотрудничество в использовании современных технологий и результатов научных разработок в сфере образования, совместное осуществление инновационной деятельности в сфере образования и технологий. В рамках документа также планируется сотрудничество в проведении совместных проектов и исследований, организации конференций, тренингов и семинаров, а также в трудоустройстве выпускников, окончивших вуз с особым отличием. Одними из направлений сотрудничества, предусмотренных в документе, также являются организация для сотрудников Государственной службы курсов повышения квалификации на базе программ повышения квалификации БВШН, привлечение специалистов из Государственной службы к участию в учебных процессах в качестве лекторов, преподавателей, ведущихпрактические занятия, и т.д., проведение «Дней карьеры» в БВШН для информирования учащихся о деятельности Государственной службы и имеющихся в ней вакансиях.

В конце мероприятия Мамеду Аббасбейли была вручена плакетка «Почетный гость» Бакинской высшей школы нефти.