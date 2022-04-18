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СНГ 18.04.2022 16:26

Почти 5 млн человек покинули Украину с 24 февраля

Свыше 4,9 млн человек выехали за пределы Украины с начала военных действий, свидетельствуют данные портала управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно им, более 2,7 млн человек пересекли границу с Польшей, свыше 743 тыс. украинцев перебрались в Румынию, около 522,4 тыс. - в Россию. Более 461 тыс. украинских беженцев разместились в Венгрии, 423,8 тыс. - в Словакии.

Кроме того, по подсчетам ООН, еще около 23,4 тыс. человек, покинувших Украину, приняла Белоруссия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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