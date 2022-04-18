Почти 5 млн человек покинули Украину с 24 февраля

Свыше 4,9 млн человек выехали за пределы Украины с начала военных действий, свидетельствуют данные портала управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Согласно им, более 2,7 млн человек пересекли границу с Польшей, свыше 743 тыс. украинцев перебрались в Румынию, около 522,4 тыс. - в Россию. Более 461 тыс. украинских беженцев разместились в Венгрии, 423,8 тыс. - в Словакии.
Кроме того, по подсчетам ООН, еще около 23,4 тыс. человек, покинувших Украину, приняла Белоруссия.
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