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Регион 18.04.2022 15:18

Глава парламента Грузии назвал причину отказа от введения санкций против России

Грузия не вводит санкции против России из-за того, что они не могут повлиять на российскую экономику, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили по итогам визита парламентской делегации в Украину.

"Что касается прямых санкций Грузии против России, то они не могут оказать хоть какое-то влияние на российскую экономику", - сказал Папуашвили в понедельник на брифинге.

Вместе с тем, как сказал глава парламента, "мы заявили украинским коллегам, что Грузия не станет территорией, на которой будет возможен обход Россией установленных ей международных санкций".

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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