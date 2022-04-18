В Азербайджане в I квартале выплаты населению по пособиям и стипендиям составили почти до 330 млн манатов

В Азербайджане по итогам первого квартала 2022 года гражданам выплачено около 330 млн манатов пособий и стипендий, сообщает Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения.

«В январе-марте на пособия было израсходовано 197 млн манатов, что на 34% или 50 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года, а на стипендии - 132 млн манатов (рост на 26% или 28 млн манатов)», - отмечается в информации.

В январе-марте социальные пособия и стипендии получали около 800 тыс. человек, из которых 413 тыс. - пособия, 365 тыс. - стипендии президента.

Х.Насирзаде