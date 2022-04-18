Нефть в целом стабильна

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения днем в понедельник, участники рынка оценивают риски перебоев поставок топлива из Ливии.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:38 дорожают на $0,23 (0,21%) - до $111,93 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,08 (0,07%) - до $106,87 за баррель.

В минувший четверг Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,6%. В пятницу торги нефтью не проводились из-за выходных в Великобритании и США.