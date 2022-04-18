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Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

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ТЭК 18.04.2022 15:53

Нефть в целом стабильна

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения днем в понедельник, участники рынка оценивают риски перебоев поставок топлива из Ливии.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:38 дорожают на $0,23 (0,21%) - до $111,93 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,08 (0,07%) - до $106,87 за баррель.

В минувший четверг Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,6%. В пятницу торги нефтью не проводились из-за выходных в Великобритании и США.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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