Эксперт считает новые ракетные пуски КНДР сигналом для США на фоне их военной активности в Южной Корее

Испытания новейших разработок северокорейского тактического вооружения в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына являются демонстративным шагом, адресованным администрации Джо Байдена на фоне американо-южнокорейских учений, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун.
"Эти испытания являются сигналом американцам. Прежде всего, это сдерживающее мероприятие в связи с военной активностью США в Южной Корее. Пхеньян идёт на такой демонстративный шаг в связи с практикой проведения совместных американо-южнокорейских крупномасштабных военных учений, в сценарий которых традиционно входит отработка действий по уничтожению руководства КНДР", - сказал Ким Ен Ун в понедельник "Интерфаксу".
Кореевед отметил, что в настоящее время в водах Южной Кореи находится авианосец ВМС США военно-морской группы.
"Сам факт присутствия такой усиленной группы весьма интересен с учётом завершения предварительной фазы совместных учений, а также в связи с предстоящей на следующей неделе основной фазой военных манёвров. Это именно те учения, масштаб которых был ограничен при Трампе", - сказал собеседник агентства.
Эксперт также считает, что последними испытаниями КНДР решила продемонстрировать своё намерение последовательно реализовывать планы модернизации военного потенциала.
"Пхеньян продолжает линию на укрепление оборонной мощи, объявленную в прошлом году на съезде Трудовой партии Кореи. Управляемые тактические вооружения - новая ступень в развитии ракетной техники КНДР, что даёт основания о выводах по эффективности разработок новых вооружений в Северной Корее", - сказал Ким Ен Ун.
Северокорейские военные провели в ночь на воскресенье пуск двух ракет в сторону Японского моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.
По мнению наблюдателей, речь может идти о модернизированном варианте тактических баллистических ракет КНДР, или о ракетах для артиллерийской системы нового типа.
Президент Кыргызстана совершит визит в Азербайджан
Спикер парламента Азербайджана совершит визит Грузию
Минобороны Азербайджана проинформировало об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022г до 3,2%
Украина продлила на полгода сниженные тарифы на электроэнергию для населения
ГНФАР незначительно увеличил в I квартале долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов
Азербайджанский вуз направит около 1 млн манатов на ремонт студенческого общежития
В Азербайджане за сутки зафиксировано всего 3 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане в I квартале выплаты населению по пособиям и стипендиям составили почти до 330 млн манатов
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бакинская высшая школа нефти и Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком подписали Меморандум о сотрудничестве
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ