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Дальнее зарубежье 18.04.2022 19:30

Эксперт считает новые ракетные пуски КНДР сигналом для США на фоне их военной активности в Южной Корее

Испытания новейших разработок северокорейского тактического вооружения в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына являются демонстративным шагом, адресованным администрации Джо Байдена на фоне американо-южнокорейских учений, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун.

"Эти испытания являются сигналом американцам. Прежде всего, это сдерживающее мероприятие в связи с военной активностью США в Южной Корее. Пхеньян идёт на такой демонстративный шаг в связи с практикой проведения совместных американо-южнокорейских крупномасштабных военных учений, в сценарий которых традиционно входит отработка действий по уничтожению руководства КНДР", - сказал Ким Ен Ун в понедельник "Интерфаксу".

Кореевед отметил, что в настоящее время в водах Южной Кореи находится авианосец ВМС США военно-морской группы.

"Сам факт присутствия такой усиленной группы весьма интересен с учётом завершения предварительной фазы совместных учений, а также в связи с предстоящей на следующей неделе основной фазой военных манёвров. Это именно те учения, масштаб которых был ограничен при Трампе", - сказал собеседник агентства.

Эксперт также считает, что последними испытаниями КНДР решила продемонстрировать своё намерение последовательно реализовывать планы модернизации военного потенциала.

"Пхеньян продолжает линию на укрепление оборонной мощи, объявленную в прошлом году на съезде Трудовой партии Кореи. Управляемые тактические вооружения - новая ступень в развитии ракетной техники КНДР, что даёт основания о выводах по эффективности разработок новых вооружений в Северной Корее", - сказал Ким Ен Ун.

Северокорейские военные провели в ночь на воскресенье пуск двух ракет в сторону Японского моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

По мнению наблюдателей, речь может идти о модернизированном варианте тактических баллистических ракет КНДР, или о ракетах для артиллерийской системы нового типа.

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