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Дальнее зарубежье 18.04.2022 21:31

Израильская пресса сообщает о письме Путина Беннету с призывом вернуть РПЦ Александровское подворье в Иерусалиме

Израильское издание "Едиот ахронот" в понедельник сообщило о том, что президент России Владимир Путин направил главе израильского правительства Нафтали Беннету послание с призывом передать России церковь Александра Невского, расположенную на территории Александровского подворья в Иерусалиме.

"Вечером в воскресенье в письме премьер-министру Нафтали Беннету президент России Владимир Путин запросил незамедлительно передать России церковь Александра Невского в Старом городе Иерусалима после того, как это пообещал бывший премьер-министр Бинъямин Нетаньяху", - пишет газета.

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