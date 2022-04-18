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Регион 18.04.2022 16:15

Путин и Пашинян обсудят развитие российско-армянских отношений стратегического партнерства - Кремль

Во вторник, 19 апреля состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнерства и союзничества", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что будет рассмотрен также ход реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., включая меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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