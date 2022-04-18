Чистая прибыль SOCAR за I полугодие 2021г составила 603 млн манатов

Доходы компании SOCAR по итогам I-го полугодия 2021 года составили 35 млрд 794 млн манатов, что на 38,1% больше показателя за январь-июнь 2020 года.
Такие данные приведены в консолидированном финансовом отчете компании за I-ое полугодие 2021 года, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Чистая прибыль SOCAR за первое полугодие 2021 года составила 603 млн манатов против чистого убытка на 30 июня 2020 года в размере 180 млн манатов.
По данным отчетности, себестоимость продаж SOCAR в I-ом полугодии 2021 года составила 31 млрд 793 млн манатов (рост на 36,3%).
Прибыль компании от операционной деятельности в отчетный период составила 1 млрд 905 млн манатов (рост в 1,9 раза). Отчисления в госбюджет Азербайджана по налогу на прибыль в январе-июне 2021 года составили 535 млн манатов (рост в 2,1 раза).
Активы SOCAR увеличились в I-ом полугодии 2021 года на 0,8% - до 64 млрд 669 млн манатов. При этом долгосрочные активы компании сократились на 1,3% - до 45 млрд 323 млн манатов, краткосрочные активы - увеличились на 6%, до 19 млрд 346 млн манатов.
Капитал SOCAR в I-ом полугодии 2021 года увеличился на 0,3% - до 21 млрд 991 млн манатов. При этом уставный капитал компании равен 4 млрд 748 млн манатов (рост на 1,1%).
Обязательства компании в I-ом полугодии 2021 года выросли на 1,1% - до 42 млрд 678 млн манатов. В том числе, долгосрочные обязательства SOCAR на 30 июня 2021 года составляют 21 млрд 171 млн манатов (спад на 2%), текущие обязательства – 21 млрд 507 млн манатов (рост на 4,2%).
Н.Аббасова
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