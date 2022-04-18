AZAL в июне откроет прямой рейс из Баку в Прагу

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в рамках летнего расписания 2022 года начнет выполнение рейсов в столицу Чехии - Прагу.
«Полеты по маршруту Баку-Прага-Баку авиаперевозчик будет выполнять два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Первый рейс состоится 17 июня», - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.
К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Н.Аббасова
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