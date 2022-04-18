Москва высылает ряд сотрудников болгарского посольства

Москва в качестве ответной меры объявила persona non grata сотрудников посольства Болгарии в Москве, сообщает МИД РФ.

"18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении не уточняется число сотрудников, объявленных persona non grata.

В МИД РФ отметили, что эта мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной решение объявить persona nоn grata десятерых дипломатов посольства России в Софии.