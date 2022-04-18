Москва высылает ряд сотрудников болгарского посольства

Москва в качестве ответной меры объявила persona non grata сотрудников посольства Болгарии в Москве, сообщает МИД РФ.
"18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении "persona nоn grata" (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В сообщении не уточняется число сотрудников, объявленных persona non grata.
В МИД РФ отметили, что эта мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной решение объявить persona nоn grata десятерых дипломатов посольства России в Софии.
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