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ТЭК 18.04.2022 20:33

Украина продлила на полгода сниженные тарифы на электроэнергию для населения

Кабинет министров Украины продлил до 31 октября 2022 года действие спецобязательств по поставке населению на рынке электроэнергии (ПСО). Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Действующая модель ПСО была рассчитана на период с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года. Согласно ей, "Энергоатом" и "Укгидроэнерго" получили право продавать ресурс на рынке и за счет доходов компенсировать поставщикам универсальных услуг тарифы для населения. В рамках внедрения новой модели ПСО для потребителей с объемом потребления 250 кВт.ч в месяц был установлен более низкий тариф - 1,44 грн. (с НДС) за кВт.ч. По оценке Минэнерго, таких потребителей около 80%. Для всех остальных действует ранее установленный тариф - 1,68 грн. (с НДС) за кВт.ч.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил "Интерфакс", что сейчас готовится проект постановления о продлении ПСО с некоторыми изменениями. По его словам, действующая модель устраивает компанию, но проблема в неплатежах и росте взаимной задолженности между участниками рынка, которую нужно решить.

Вероятно, до конца апреля могут быть внесены изменения в положение о ПСО.

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Тэги: УКРАИНА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТАРИФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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