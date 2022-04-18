Украина передала Еврокомиссии первую часть заполненного опросника по вступлению в ЕС

Украина заполнила и передала Европейской Комиссии на рассмотрение первую часть опросника по вступлению в Европейский Союз, сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского в течение недели мы подготовили ответы и сегодня направили Еврокомиссии заполненную первую часть опросника. Вторая часть будет готова как можно скорее. Мы проанализировали все последние опросники, которые Европейская Комиссия предоставляла другим государствам. Это помогло нам в максимально сжатые сроки подготовить ответы", - цитирует Стефанишину ее пресс-служба.
Отмечается, что опросник состоит из двух частей, одна из которых содержит политические и экономические критерии, вторая часть включает оценку соответствия украинского законодательства актам права Евросоюза.
"После получения ответов на опросник от украинской стороны Европейская Комиссия представит Европейскому Совету свое мнение относительно того, насколько Украина отвечает Копенгагенским критериям и рекомендует, предоставить ли стране статус кандидата. После этого на заседании Европейского Совета лидеры ЕС, основываясь на мнении Европейской Комиссии, окончательно должны принять решение о предоставлении нам статуса кандидата в членство в ЕС", - отмечено в сообщении.
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