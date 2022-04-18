Марин Ле Пен выступает за сближение РФ и ЕС, видит угрозу в альянсе Москвы и Пекина

Кандидат в президенты Франции от националистического "Национального объединения" Марин Ле Пен видит угрозу в возможном альянсе РФ-Китай, считает важным сближение России и Европы для обеспечения безопасности последней.

Ле Пен в понедельник в эфире радио France Bleu подчеркнула, что опасно, если "самая большая страна мира вступит в союз с самой населенной страной мира", когда первый производитель сырья в мире, каковым является Россия, будет взаимодействовать с "крупнейшим заводом мира", как Китай.

"Дать появиться первой военной державе мира, я полагаю, это большая опасность", - считает она.

Второй тур выборов президента Франции состоится 24 апреля.