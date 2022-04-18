Цены на нефть растут на форс-мажоре в Ливии

Нефть дорожает в понедельник после объявления о наступлении форс-мажора на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 дорожают на $1,35 (1,21%) - до $113,05 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,25 (1,17%) - до $108,20 за баррель.

В минувший четверг Brent подорожала на 2,7%, WTI - на 2,6%. В пятницу торги нефтью не проводились из-за выходных в Великобритании и США.

"Рынок по-прежнему подсчитывает, сколько российской нефти покинет рынок, - отметил трейдер Star Fuels Мэтт Стэнли. - Это поддерживает цены на Brent выше $110 за баррель".

Ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) в воскресенье приостановила добычу на месторождении El Feel на западе страны, обеспечивающего производство нефти в объеме порядка 65 тыс. баррелей в сутки.

В понедельник NOC объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств на месторождении аш-Шарара.

"Группа лиц оказала давление на работников месторождения аш-Шарара, что вынудило их постепенно приостановить добычу и сделало невозможным выполнение NOC своих контрактных обязательств", - говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, в Ливии проходят акции протеста против действующего премьер-министра Абдулы Хамида Дбейба.