Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, сообщила пресс-служба Кремля.
"Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате "ОПЕК плюс" и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей", - говорится в сообщении.
При обсуждении актуальной региональной проблематики "выражена озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнута важность активизации международных усилий по ближневосточному урегулированию".
"Затрагивалась также ситуация вокруг Украины", - отмечается в сообщении.
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