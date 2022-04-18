Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате "ОПЕК плюс" и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей", - говорится в сообщении.

При обсуждении актуальной региональной проблематики "выражена озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнута важность активизации международных усилий по ближневосточному урегулированию".

"Затрагивалась также ситуация вокруг Украины", - отмечается в сообщении.