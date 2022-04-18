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Регион 18.04.2022 18:14

Путин обсудил с президентом Алжира координацию в формате "ОПЕК+", обострение палестино-израильского конфликта и ситуацию вокруг Украины - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате "ОПЕК плюс" и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей", - говорится в сообщении.

При обсуждении актуальной региональной проблематики "выражена озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, подчеркнута важность активизации международных усилий по ближневосточному урегулированию".

"Затрагивалась также ситуация вокруг Украины", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АЛЖИР, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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