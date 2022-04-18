Падение экономики Украины в марте составило 45%, дефицит госбюджета-2022 может достичь 26% ВВП - Dragon Capital

Падение реального ВВП Украины в марте 2022 года составило 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дефицит государственного бюджета в этом году может достичь 16-26% ВВП, прогнозирует инвестиционная компания Dragon Capital.

"По предварительным оценкам, в марте реальный ВВП сократился на 45% год к году", - указано в аналитическом отчете инвесткомпании.

Без возобновления доступа к Черному морю Украина сможет экспортировать менее половины довоенных объемов.

По прогнозам инвесткомпании, устойчивое прекращение огня в ближайшие месяцы ускорило бы восстановление экономики и позволило бы уменьшить годовое падение ВВП до "минус" 25% год к году с последующим ростом на 6,5% в 2023 году.

По мнению аналитиков, один из самых больших вызовов - выполнение госбюджета, усложненное проседанием налоговых поступлений и беспрецедентным расширением дефицита бюджета.

Dragon Capital оценивает среднемесячный дефицит госбюджета на уровне $4 млрд во время боевых действий и допускает сокращение разрыва до $2,5-3 млрд "при достижении устойчивой договоренности о прекращении огня".

"Таким образом, дефицит бюджета в этом году может достичь рекордных 16-26% ВВП в зависимости от сценария и, вероятно, останется высоким в следующем году", - прогнозируется в отчете.