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СНГ 18.04.2022 19:10

Украина намерена уже в июне получить статус кандидата в ЕС - Ермак

Украина рассчитывает получить статус страны-кандидата на членство в Европейский союз по итогам заседания Европейского Совета в июне текущего года, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы рассчитываем получить статус страны-кандидата на членство в ЕС по итогам заседания Европейского Совета в июне. Далее должны начаться переговоры о вступлении, которые должны проходить по ускоренной процедуре", - написал Ермак в Телеграм в понедельник.

По его словам, первая часть опросника для оценки возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС была заполнена за неделю и отправлена Еврокомиссии. "Далее работаем над второй частью и будем ждать положительной рекомендации Еврокомиссии…. Сейчас вся команда президента, Офиса и правительства работает над тем, чтобы сделать все от нас зависящее в кратчайшие сроки. Украина будет в ЕС", - резюмировал Ермак.

Как сообщается на сайте Офиса президента, заполненную анкету-опросник передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу президент Украины Владимир Зеленский.

"Это важный сигнал. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на поступление. После этого начнется следующий финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет позитивна для истории нашего народа, учитывая цену, которую он заплатил на пути к независимости и демократии", – сказал глава государства.

По словам Маасикаса, ответы Украины в анкете-опроснике будут очень быстро проанализированы.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, КАНДИДАТ, СТАТУС


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