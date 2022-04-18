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СНГ 18.04.2022 20:15

Премьер Молдовы отмечает отсутствие возможности возобновить авиасообщение с РФ на фоне ситуации в Украине

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что из-за конфликта на Украине пока не видит возможности для возобновления полетов между Кишиневом и Москвой, открыт один безопасный коридор - в Румынию.

"Полеты в РФ не разрешаются, поскольку представляют угрозу для гражданской авиации в условиях военных действий в Украине", - сказала Гаврилица на пресс-конференции в понедельник.

Она напомнила, что с 24 февраля было закрыто воздушное пространство Молдавии. Изначально с просьбой по этому поводу обратилась Россия, а затем страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российских самолетов. "С первого дня (...) я получила запрос на закрытие воздушного пространства из-за рисков для гражданской авиации", - заявила премьер.

"Оценив эти риски, после периода, когда воздушное пространство было закрыто, комиссия по чрезвычайному положению решила открыть один единственный безопасный коридор в Румынию", - добавила она.

Гаврилица отметила, что с 21 марта часть воздушного пространства Молдавии вновь открыта для гражданских и государственных самолетов.

"Учитывая, что воздушное пространство Украины закрыто и полеты в северном, южном и восточном направлениях не выполняются, все полеты осуществляются в направлении Румынии и из нее", - сказала премьер-министр.

Единственной возможностью полететь из Молдавии в Россию или обратно остаются полеты через Стамбул. Из Кишинева в Москву также продолжают ходить автобусы, но они едут через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕИЕ


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