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Финансы 18.04.2022 19:52

Активы ГНФАР в I квартале увеличились незначительно

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в январе-марте 2022 года увеличились на 0,53% - до $45 млрд 264 млн на 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы ГНФАР.

ГНФАР подчеркивает, рост цен на энергоносители привел к увеличению доходов от продажи нефти и газа, что, в свою очередь, стало основной причиной увеличения активов фонда.

«В то же время, глобальная макроэкономическая и геополитическая ситуация в первом квартале текущего года вызвала колебания на финансовых рынках. Основными неопределенностями финансовых рынков являются нарастающая угроза замедления темпов роста ведущих экономик мира, самая высокая за последние десятилетия мировая инфляция и на этом фоне сомнения по поводу результатов проводимой денежно-кредитной политики, а также дополнительное давление на цепочку спроса/предложения, создаваемое пост-пандемийными и геополитическими событиями. Текущая нестандартная ситуация на финансовых рынках привела к соответствующему снижению как мировых рынков облигаций, так и фондовых индексов, что отразилось и на инвестиционном портфеле ГНФАР», - отметили в фонде.

Доходы ГНФАР за I-ый квартал 2022 года составили 2 млрд 955,9 млн манатов. При этом доходы фонда от продажи прибыльной нефти и газа составили 3 млрд 845,6 млн манатов, транзитные доходы – 5,8 млн манатов, бонусные выплаты – 765,3 млн манатов.

Доходы от управления активами фонда за отчетный период составили 714 млн манатов или 22,44% всех доходов ГНФАР.

«Таким образом, за указанный период поступления по статье чистого дохода от реализации углеводородов, приходящихся на долю Азербайджанской Республики, в бюджете ГНФАР на 2022 год, выполнены на уровне около 45% от годового прогноза»,- сообщили в ГНФАР.

По данным фонда, отрицательная разница, возникшая за I-ый квартал 2022 года в результате краткосрочных колебаний рыночной стоимости, связанных с переоценкой активов ГНФАР, составила 1 млрд 660,8 млн манатов.

Внебюджетный доход ГНФАР от курсовых колебаний составил 214,3 млн манатов.

В целом расходы фонда в отчетный период составили 2 млрд 764,5 млн манатов.

В структуре расходов фонда трансферты в госбюджет составили 2 млрд 757 млн манатов, на финансирование Госпрограммы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023гг – 2,2 млн манатов, административные расходы по управлению фондом – 5,3 млн манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ, РОСТ


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