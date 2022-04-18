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Финансы 18.04.2022 20:36

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022г до 3,2%

Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 3,2%, цитирует сингапурское издание The Business Times президента ВБ Дэвида Мэлпасса.

В январе ВБ ожидал роста мирового ВВП на 4,1%.

Тем временем оценка подъема глобального ВВП в 2021 году повышена до 5,7% с 5,6%. Это самые высокие пострецессионные темпы повышения за 80 лет.

"Мы начинаем весеннее заседание на фоне жестких накладывающихся друг на друга кризисов, - сказал Мэлпасс в ходе брифинга с журналистами. - Это коронавирус, инфляция и вторжение России на Украину".

По его оценке, эти факторы могут привести к увеличению уровня бедности в мире за счет внезапных скачков цен на энергоносители, удобрения и продукты питания. Поднимающиеся процентные ставки тем временем могут замедлить экономический рост и усугубить ситуацию с неравенством, добавил Мэлпасс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, ЭКОНОМИКА, РОСТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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