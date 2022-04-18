Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8347 RUR   0.0204 GBR   2.2138 TRY   0.1162

Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 106.95 +2.70 Brent 111.70 +2.92

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.04.2022 22:30

Минфин США вместе с союзниками будут и впредь усиливать давление на экономику РФ - ведомство

Глава Минфина США Джанет Йелен примет участие на этой неделе во встречах МВФ и Всемирного банка, а также в заседаниях G7 и G20 на министерском уровне, поднимет тему усиления экономического давления на Россию, говорится в заявлении американского ведомства, распространенном в понедельник.

"Министр Йелен и ее союзники совместно продолжат (прилагать - ИФ) усилия по увеличению экономического давления на Россию и одновременно по смягчению побочных эффектов", - говорится в заявлении ведомства.

Так, начиная с 18 апреля она примет участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка, а также будет представлять США на сессиях министров финансов G7 и встрече управляющих Центральных банков, а также на избранных аналогичных сессиях G20.

Кроме того, как ожидается, она проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Американские СМИ отмечают со ссылкой на представителя Минфина США, что Йеллен не будет участвовать в ряде встреч на уровне G20, чтобы тем самым продемонстрировать, что, по мнению Вашингтона, Россию следует исключить из глобальных финансовых структур.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ЭКОНОМИКА, ДАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Китай ждут серьезные последствия, если он попытается помочь РФ обойти санкции - госдеп В Минфине США планируют санкционное давление на ВПК России США уже ввели основные санкции против РФ, теперь нужно следить за их соблюдением - Белый дом США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении РФ В Пентагоне заявили, что канал связи по деконфликтации вокруг Украины в последнее время не использовался РФ вводит санкции против 398 членов палаты представителей Конгресса США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az