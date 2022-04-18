Минфин США вместе с союзниками будут и впредь усиливать давление на экономику РФ - ведомство

Глава Минфина США Джанет Йелен примет участие на этой неделе во встречах МВФ и Всемирного банка, а также в заседаниях G7 и G20 на министерском уровне, поднимет тему усиления экономического давления на Россию, говорится в заявлении американского ведомства, распространенном в понедельник.
"Министр Йелен и ее союзники совместно продолжат (прилагать - ИФ) усилия по увеличению экономического давления на Россию и одновременно по смягчению побочных эффектов", - говорится в заявлении ведомства.
Так, начиная с 18 апреля она примет участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка, а также будет представлять США на сессиях министров финансов G7 и встрече управляющих Центральных банков, а также на избранных аналогичных сессиях G20.
Кроме того, как ожидается, она проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Американские СМИ отмечают со ссылкой на представителя Минфина США, что Йеллен не будет участвовать в ряде встреч на уровне G20, чтобы тем самым продемонстрировать, что, по мнению Вашингтона, Россию следует исключить из глобальных финансовых структур.
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