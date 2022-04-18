Украина не получит военную помощь от Молдовы

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев не может оказывать Киеву военную помощь.

На пресс-конференции в понедельник она не стала комментировать появившуюся в украинских СМИ о том, что Молдова отказалась предоставить Украине шесть истребителей МиГ-29, оставшихся в республике с советских времен.

"Молдова поддерживает Украину и ее граждан... другим путем - принимая беженцев, предоставляя гуманитарную помощь, соблюдая все международные санкции в области банковско-финансового сектора", - сказала Гаврилица.

"И сейчас в Молдова остается более 90 тысяч беженцев из Украины, мы оказываем им всю необходимую помощь. Что касается военной помощи, то есть страны, куда более оснащенные (военной техникой) и развитые, у которых есть экономическая и энергетическая возможность, чтобы оказать такую помощь", - заявила Гаврилица.

При этом, премьер-министра не стала отвечать на прямой вопрос журналиста о том, был ли запрос на передачу истребителей со стороны Киева или нет.

Накануне ряд украинских СМИ сообщил, что Киев запросил Кишинев о продаже или передаче находящихся на его балансе истребителей МиГ-29, но получил отказ.

Шесть МиГ-29 остались в распоряжении министерства обороны Молдавии с советских времен. В конце 90-х годов они прошли капитальный ремонт в Белоруссии. С тех пор самолеты в воздух не поднимались, поэтому неизвестно, в каком техническом состоянии они находятся.

Оставшиеся в республике истребители "МиГ-29" не пригодны для полетов, заявило Агентство публичной собственности Молдавии.

"Агентство не получало от украинской стороны никаких официальных запросов относительно этих самолетов. Кроме того, в качестве военной техники эти самолеты не представляют интерес, поэтому и были преданы министерством обороны на баланс АПС", - заявила журналистам в понедельник Татьяна Савва, замдиректора АПС, на балансе которого находятся самолеты.