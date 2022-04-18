Мишель обсудил с Пашиняном выполнение договоренностей о подготовке мирного договора между Ереваном и Баку

Выполнение договоренностей о подготовке соглашения о мире между Ереваном и Баку и создании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы обсудили в ходе телефонного разговора в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского Совета Шарль Мишель.
"Пашинян и Мишель обменялись мнениями относительно процесса выполнения договоренностей, достигнутых в ходе встречи в Брюсселе 6 апреля премьера Армении, президента Азербайджана и главы Европейского Совета. Стороны обсудили также обстановку в регионе, вопросы повестки отношений Армении и ЕС", - сообщает пресс-служба правительства Армении в понедельник.
Пашинян и Мишель обсудили также процесс выполнения договоренности о предоставлении Армении $2,6 млрд в рамках экономического и инвестиционного плана программы Европейского партнерства. Мишель подтвердил приверженность ЕС полноценно реализовать инвестиционную программу.
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