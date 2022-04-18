В Минфине США планируют санкционное давление на ВПК России

США считают своей ближайшей задачей санкционное давление на российский ВПК, нарушение его цепочек поставок, заявил в понедельник заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
"В то время как мы продолжаем внимательное санкционное давление на РФ ее ключевые финансовые структуры, следующей фазой нашей работы будет постепенное выведение из строя российской военной машины. Для этого нужно создавать препятствия работе ВПК РФ, нарушать его цепочки поставок", - заявил он во время выступления, текст которого приводит Минфин.
Адейемо отметил, что администрация США продолжает "использование санкций, экспортных ограничений, чтобы лишить Россию нужных ей ресурсов". "Речь идет о таких сферах как космос, электроника и других сферах, которые имеют отношение к оборонной промышленности", - уточнил он.
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