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Дальнее зарубежье 18.04.2022 22:57

Китай ждут серьезные последствия, если он попытается помочь РФ обойти санкции - госдеп

Если Китай будет предоставлять России оружие или помогать ей обойти санкции, то его ждут серьезные последствия со стороны США и союзников, заявил в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

"Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или пытаться помочь России обойти санкции, то они столкнутся с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров", - заявил Прайс во время брифинга. Он отметил, что в США продолжат внимательно следить за уровнем поддержки, которую Китай оказывает РФ.

В Китае неоднократно заявляли, что санкции против России только усугубляют ситуацию, и призывали США содействовать миру практическими действиями.

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Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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