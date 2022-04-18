Китай ждут серьезные последствия, если он попытается помочь РФ обойти санкции - госдеп

Если Китай будет предоставлять России оружие или помогать ей обойти санкции, то его ждут серьезные последствия со стороны США и союзников, заявил в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

"Если Китай будет предоставлять оружие и военное снаряжение или пытаться помочь России обойти санкции, то они столкнутся с серьезными последствиями не только с нашей стороны, но и со стороны наших союзников и партнеров", - заявил Прайс во время брифинга. Он отметил, что в США продолжат внимательно следить за уровнем поддержки, которую Китай оказывает РФ.

В Китае неоднократно заявляли, что санкции против России только усугубляют ситуацию, и призывали США содействовать миру практическими действиями.