Режим ЧС объявлен в южноафриканской провинции Квазулу-Натал из-за сильнейшего наводнения

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил режим чрезвычайной ситуации в провинции Квазулу-Натал из-за наводнений, унёсших жизни сотен человек, сообщает во вторник южноафриканский информационный портал News24.

"Рамафоса объявил чрезвычайное положение после наводнений, разоривших Квазулу-Натал", - передаёт News24.

По данным портала, к устранению последствий наводнений привлечены вооруженные силы ЮАР.

Ожидается, что во вторник пострадавшие районы посетят некоторые министры правительства для оценки ущерба, нанесенного наводнениями профильным инфраструктурам.

Наводнения в Квазулу-Натале и в некоторых районах Восточной Капской провинции начались на прошлой неделе, в них погибли 443 человека, около 50 человек до сих пор считаются пропавшими. Полностью разрушены примерно 4 тыс. домов, еще 8,3 тыс. домам нанесен серьезный ущерб.