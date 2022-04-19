Режим ЧС объявлен в южноафриканской провинции Квазулу-Натал из-за сильнейшего наводнения

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил режим чрезвычайной ситуации в провинции Квазулу-Натал из-за наводнений, унёсших жизни сотен человек, сообщает во вторник южноафриканский информационный портал News24.
"Рамафоса объявил чрезвычайное положение после наводнений, разоривших Квазулу-Натал", - передаёт News24.
По данным портала, к устранению последствий наводнений привлечены вооруженные силы ЮАР.
Ожидается, что во вторник пострадавшие районы посетят некоторые министры правительства для оценки ущерба, нанесенного наводнениями профильным инфраструктурам.
Наводнения в Квазулу-Натале и в некоторых районах Восточной Капской провинции начались на прошлой неделе, в них погибли 443 человека, около 50 человек до сих пор считаются пропавшими. Полностью разрушены примерно 4 тыс. домов, еще 8,3 тыс. домам нанесен серьезный ущерб.
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