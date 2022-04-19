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Макроэкономика 19.04.2022 14:44

Снижение ВВП Беларуси в I квартале вызвано усилением западных санкций

Снижение ВВП Беларуси по итогам первого квартала 2022 года на 0,4% связано с усилением западных санкций, заявил заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич.

"В прошлом году экономика успешно справлялась с существовавшими ограничениями и демонстрировала позитивную динамику. Сегодня дополнительное негативное влияние на отрасли оказывают новые, более масштабные санкции", - сказал Ярошевич, которого цитирует госагентство БелТА.

Замминистра напомнил, что ранее правительством был принят комплексный план поддержки экономики для нивелирования негативного влияния санкций. "Очевидно, что данные меры не дадут немедленного эффекта. И в текущий момент приходится смириться с некоторым замедлением ВВП. Но это не должно отразиться на безусловном приоритете - сохранении уровня жизни населения", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ВВП Беларуси по итогам января-марта 2022 года снизился на 0,4% после роста на 1,2% в январе-феврале и на 2,7% в январе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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