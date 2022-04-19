Испанский премьер намерен вскоре встретиться с Зеленским в Киеве

Глава испанского правительства Педро Санчес в ближайшее время намерен отправиться в Киев, сообщила во вторник испанская газета "Паис".
По данным источников в канцелярии премьера, на которые ссылается издание, "Санчес в ближайшие дни поедет на Украину для того, чтобы встретиться с (президентом) Владимиром Зеленским".
"Паис" отмечает, что эта информация поступила на следующий день после того, как Санчес объявил о скором возобновлении работы посольства Испании в Киеве.
"Вскоре мы вновь откроем испанское посольство в Киеве", - сказал премьер накануне в интервью телеканалу "Антена 3".
Испанское посольство, как и посольства ряда других стран, было выведено с территории Украины в конце февраля.
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