Вознаграждение CEO 100 крупнейших компаний США увеличилось на 31% в 2021г

Средний размер вознаграждения главных исполнительных директоров 100 крупнейших компаний в США достиг $20 млн в 2021 году, свидетельствуют данные Equilar.

Таким образом, показатель увеличился на 30,8% по сравнению с предыдущим годом.

Equilar провела исследование, проанализировав вознаграждение главных исполнительных директоров 100 крупнейших американских компаний по выручке.

Показатель в том числе увеличили глава Apple Inc. Тим Кук, главный исполнительный директор Broadcom Inc. Хок Тан и CEO Microsoft Corp. Сатья Наделла.

При этом в списке наиболее высокооплачиваемых CEO оказался глава Intel Corp. Патрик Гелсингер, вознаграждение которого составило почти $178 млн.

В 2020 году компенсация CEO сократилась примерно на 2% на фоне пика пандемии коронавируса, показало аналогичное исследование, проведенное Equilar в прошлом году.

Показатель складывается из заработной платы, акций и бонусов.

В составленный Equilar список вошли лишь девять компаний, которые возглавляют женщины. При этом годом ранее их было шесть. Между тем ни одна женщина, занимающая самую высокую должность в компании, не вошла в список 10 CEO с самым высоким вознаграждением.

Самую высокую компенсацию среди женщин получила глава Walgreens Boots Alliance Inc. Розалинд Брюэр - $28,3 млн.