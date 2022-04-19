Вознаграждение CEO 100 крупнейших компаний США увеличилось на 31% в 2021г

Средний размер вознаграждения главных исполнительных директоров 100 крупнейших компаний в США достиг $20 млн в 2021 году, свидетельствуют данные Equilar.
Таким образом, показатель увеличился на 30,8% по сравнению с предыдущим годом.
Equilar провела исследование, проанализировав вознаграждение главных исполнительных директоров 100 крупнейших американских компаний по выручке.
Показатель в том числе увеличили глава Apple Inc. Тим Кук, главный исполнительный директор Broadcom Inc. Хок Тан и CEO Microsoft Corp. Сатья Наделла.
При этом в списке наиболее высокооплачиваемых CEO оказался глава Intel Corp. Патрик Гелсингер, вознаграждение которого составило почти $178 млн.
В 2020 году компенсация CEO сократилась примерно на 2% на фоне пика пандемии коронавируса, показало аналогичное исследование, проведенное Equilar в прошлом году.
Показатель складывается из заработной платы, акций и бонусов.
В составленный Equilar список вошли лишь девять компаний, которые возглавляют женщины. При этом годом ранее их было шесть. Между тем ни одна женщина, занимающая самую высокую должность в компании, не вошла в список 10 CEO с самым высоким вознаграждением.
Самую высокую компенсацию среди женщин получила глава Walgreens Boots Alliance Inc. Розалинд Брюэр - $28,3 млн.
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