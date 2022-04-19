Беларусь прекратила экспорт нефтепродуктов в ЕС из-за санкций, загрузка НПЗ снижена

Беларусь вынужденно прекратила экспорт нефтепродуктов в страны Евросоюза из-за санкций, загрузка двух НПЗ снижена до уровня, обеспечивающего потребности внутреннего рынка, сообщил курирующий ТЭК белорусский вице-премьер Юрий Назаров.

"В условиях ограничений, в том числе санкционных, из-за которых мы не можем поставлять в Евросоюз, мы оптимизировали переработку нефти на наших двух заводах, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка", - сказал Назаров журналистам в Екатеринбурге в среду, комментируя ситуацию в нефтепереработке.

При этом он подчеркнул, что в сложившейся обстановке стороны отказались от формульного ценообразования, и цена поставок нефти из РФ в Беларусь является "абсолютно комфортной". "Но в этой ситуации с российской стороной договорились о ценообразовании на нефть. У нас абсолютно комфортная сегодня цена. Мы отошли от всех этих, там, где формульное ценообразование за прогон нефти, там это понятно - в российских рублях. То есть, здесь вопрос такой как бы решен", - сказал Назаров.

По его словам, Беларусь инициирует расширение сотрудничества с РФ в сфере нефтехимии. "Нефтехимия более для нас интересный, перспективный (вопрос - ИФ). Не просто нефтепродукты, а нефтехимия. Здесь, на мой взгляд, потенциал двух стран не раскрыт", - отметил вице-премьер.

В частности, он сообщил о переговорах с "Татнефтью" о производстве сырья для белорусских производителей технических нитей. Ранее такое сырье импортировалось из ЕС. "Вот такие проекты нефтепереработки сейчас надо реализовывать - масштабные, которые бы позволили вовлечь ресурсы в оборот и получить на выходе продукцию, которую мы массово завозили из-за рубежа", - отметил Назаров.

Потребности внутреннего рынка Беларуси в нефтепродуктах составляют 7-8 млн тонн в год, мощности двух белорусских НПЗ, которые за последние годы прошли модернизацию стоимостью около $3 млрд, позволяют перерабатывать 24 млн тонн нефти в год.