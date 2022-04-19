Цены на нефть уверенно снижаются

Цены на нефть перешли к уверенному снижению во вторник днем.
Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 во вторник составляет $111,62 за баррель, что на $1,54 (1,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $106,46 за баррель, что на $1,75 (1,62%) меньше итогового значения предыдущей сессии.
Котировки опускаются несмотря на сообщения о снижении поставок из Ливии. Производство нефти в стране сократилось более чем на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), и эксперты ожидают дальнейшего падения добычи в связи с политическими протестами. Работы на месторождении аш-Шарара на западе страны, где ежедневно добывалось порядка 300 тыс. б/с, были остановлены, сообщает агентство Bloomberg.
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