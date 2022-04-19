Президент Финляндии заразился COVID-19

Канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила во вторник, что глава республики заразился COVID-19, сообщает финская телерадиокомпания YLE.

"Во вторник 19 апреля у президента Саули Ниинистё была выявлена коронавирусная инфекция", - приводит она выдержки из заявления канцелярии президента.

Согласно данным YLE, президент чувствует себя хорошо и будет продолжать работать удалённо.

Из-за заболевания Ниинистё вынужден перенести визит в Норвегию, который был запланирован на 21-22 апреля. Перенесены и другие мероприятия, в которых должен был принять участие президент Финляндии, отмечает YLE.