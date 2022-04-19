Венгрия не поддержит санкции ЕС против российских нефти и газа - глава МИД

Венгрия не присоединится к санкциям Европейского союза против российских нефти и газа, заявил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Венгерский народ не может платить за эту войну, поэтому мы не поддержим введение санкций в отношении поставок газа и нефти", - заявил Сийярто на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
"Венгрия зависит от российского газа, его поставки производятся в соответствии с международными соглашениями", - добавил он.
Как сообщает в свою очередь телеканал TRT, Сийярто подчеркнул, что поставки из России в Венгрию осуществляются без перебоев.
Ранее в апреле премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна "не поддастся" давлению ЕС в вопросе введения ряда санкций против России, в частности - введения ограничительных мер на поставки нефти и газа. Он подчеркнул, что для Венгрии это "красная линия".
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