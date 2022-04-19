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ТЭК 19.04.2022 14:51

Венгрия не поддержит санкции ЕС против российских нефти и газа - глава МИД

Венгрия не присоединится к санкциям Европейского союза против российских нефти и газа, заявил во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Венгерский народ не может платить за эту войну, поэтому мы не поддержим введение санкций в отношении поставок газа и нефти", - заявил Сийярто на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

"Венгрия зависит от российского газа, его поставки производятся в соответствии с международными соглашениями", - добавил он.

Как сообщает в свою очередь телеканал TRT, Сийярто подчеркнул, что поставки из России в Венгрию осуществляются без перебоев.

Ранее в апреле премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна "не поддастся" давлению ЕС в вопросе введения ряда санкций против России, в частности - введения ограничительных мер на поставки нефти и газа. Он подчеркнул, что для Венгрии это "красная линия".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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