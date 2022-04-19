Турпоток в Грузию в I квартале увеличился в 3,3 раза, доходы от туризма - в 7,4 раза

Доходы Грузии от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в январе-марте 2022 года достигли $393,7 млн, что в 7,4 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила Национальная администрация туризма.

При этом доходы восстановились до 68,1% относительно первого квартала допандемийного 2019 года.

По данным ведомства, в марте доходы от международного туризма составили почти $174,47 млн (в 5,9 раза больше, чем годом ранее), или 71,3% показателя марта 2019 года.

Всего Грузию в первом квартале 2022 года посетило 576,503 тыс. международных путешественников, что в 3,3 раза больше, чем за первые три месяца минувшего года. В марте страну посетили 211,484 тыс. туристов (рост в 3,7 раза год к году), что составляет 34,1% по сравнению с допандемическим показателем.

Больше всего гостей приезжало из Турции, России и Армении. В то же время Азербайджан, который когда-то занимал лидирующие места по количеству приезжих, не вошел даже в список топ-5.