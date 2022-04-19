Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8313 RUR   0.0209 GBR   2.2099 TRY   0.116

Цена на нефть

18.04 $/bbl +/- WTI 108.21 +1.26 Brent 113.16 +1.46

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 19.04.2022 14:57

Турпоток в Грузию в I квартале увеличился в 3,3 раза, доходы от туризма - в 7,4 раза

Доходы Грузии от международного туризма, являющегося одним из ключевых секторов экономики страны, в январе-марте 2022 года достигли $393,7 млн, что в 7,4 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила Национальная администрация туризма.

При этом доходы восстановились до 68,1% относительно первого квартала допандемийного 2019 года.

По данным ведомства, в марте доходы от международного туризма составили почти $174,47 млн (в 5,9 раза больше, чем годом ранее), или 71,3% показателя марта 2019 года.

Всего Грузию в первом квартале 2022 года посетило 576,503 тыс. международных путешественников, что в 3,3 раза больше, чем за первые три месяца минувшего года. В марте страну посетили 211,484 тыс. туристов (рост в 3,7 раза год к году), что составляет 34,1% по сравнению с допандемическим показателем.

Больше всего гостей приезжало из Турции, России и Армении. В то же время Азербайджан, который когда-то занимал лидирующие места по количеству приезжих, не вошел даже в список топ-5.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az