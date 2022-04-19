Китай пообещал решить проблемы с цепями поставок на фоне продолжающего распространения коронавируса

Китайские чиновники на встрече с зарубежными представителями пообещали урегулировать проблемы с цепями поставок, при этом подтвердив приверженность политике нулевой терпимости по отношению к COVID-19, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.
Представители зарубежных компаний в Китае и министр торговли Ван Вэньтао на этой неделе провели встречу, чтобы обсудить последствия политик по сдерживанию коронавируса на фоне распространения инфекции и введения локдаунов, которые подрывают экономику.
На встрече присутствовали представители торговых палат Европейского союза, Германии, Японии, Южной Кореи и Великобритании, а также представители Торговой палаты США в Китае, Торговой палаты США в Шанхае и американо-китайского делового совета.
Встреча позволила оценить проблемы, с которыми сталкиваются компании в условиях стратегии по сдерживанию коронавируса.
"Мы ждем конкретных сигналов о том, как китайские власти смогут ослабить давление с помощью программ финансовой помощи, включая сокращение налогов, уменьшение платежей в рамках социального страхования и вычеты из арендной платы", - сказал исполнительный директор Германской торговой палаты в Северном Китае Йенс Хильдебрандт.
Представители компаний также предложили проводить регулярные брифинги с министерством торговли для обсуждения новых политик и новостей относительно борьбы с коронавирусом.
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