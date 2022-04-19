Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8313 RUR   0.0209 GBR   2.2099 TRY   0.116

Цена на нефть

18.04 $/bbl +/- WTI 108.21 +1.26 Brent 113.16 +1.46

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 19.04.2022 15:44

SOCAR в I квартале незначительно увеличила добычу нефти и газа

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в январе-марте 2022 года добыла 1 млн 930,062 тыс. тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

По данным SOCAR, в I-ом квартале 2021 года компанией было добыто 1 млн 924,675 тыс. тонн нефти. Таким образом, рост объема нефтедобычи в январе-марте 2022 года составил 0,3%.

Добыча газа по SOCAR в I-ом квартале 2022 года составила 1 млрд 917 млн 971 тыс. кубометров против показателя аналогичного периода прошлого года на уровне 1 млрд 916 млн 495,848 тыс. кубометров. Таким образом, компания в январе-марте 2022 года нарастила газодобычу на 0,07%.

В 2021 году SOCAR добыла 7 млн 892,079 тыс. тонн нефти (рост на 6,5%) и 7 млрд 857,594 млн кубометров (рост на 7%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: SOCAR, НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


SOCAR в 2021г нарастила добычу нефти на 6,5%, газа – на 7% SOCAR в январе-сентябре нарастила добычу нефти на 6%, газа – на 7% SOCAR сократила в 2020г доходы от продажи нефти в 1,9 раза, газа - на 2,6% SOCAR в I квартале увеличила экспорт газа на 11,8% SOCAR в 2019г экспортировала нефти, нефтепродуктов и газа почти на $1,3 млрд SOCAR увеличила в 2019г добычу нефти на 1,8%, газа – на 4,5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az