SOCAR в I квартале незначительно увеличила добычу нефти и газа

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в январе-марте 2022 года добыла 1 млн 930,062 тыс. тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.
По данным SOCAR, в I-ом квартале 2021 года компанией было добыто 1 млн 924,675 тыс. тонн нефти. Таким образом, рост объема нефтедобычи в январе-марте 2022 года составил 0,3%.
Добыча газа по SOCAR в I-ом квартале 2022 года составила 1 млрд 917 млн 971 тыс. кубометров против показателя аналогичного периода прошлого года на уровне 1 млрд 916 млн 495,848 тыс. кубометров. Таким образом, компания в январе-марте 2022 года нарастила газодобычу на 0,07%.
В 2021 году SOCAR добыла 7 млн 892,079 тыс. тонн нефти (рост на 6,5%) и 7 млрд 857,594 млн кубометров (рост на 7%).
Н.Аббасова
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