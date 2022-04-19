Министры финансов стран G20 отказались от выпуска коммюнике по итогам встречи

Министры финансов стран G20 решили не выпускать общего коммюнике по итогам встречи в Вашингтоне, поскольку его согласование могло столкнуться с трудностями в связи с присутствием России в составе участников встречи, сообщает во вторник агентство DPA.

По информации агентства, "следует исходить из того, что во встрече хотят принять участие и представители России". "Из-за этого сложно себе представить составление общего согласованного заявления", - сообщает агентство со ссылкой на источники в правительственных кругах в Берлине.

Россия является участником "группы 20" промышленных стран, в среду в Вашингтоне на встрече предполагалось обсудить в том числе действия России на Украине.